Події

23:12 11.07.2023

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

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Внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів 370 місцевих мешканців залишилися без світла у Краснопільській громаді Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у зведенні станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 225 вибухів. Обстріляли Краснопільську, Великописарівську, Дружбовську, Шалигінську, Білопольську, Глухівську, Есманську, Хотинську громади", - сказано в повідомленні в Telegram.

По Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (15 вибухів).

"В результаті одного з обстрілів залишилося без світла 370 абонентів, загинула велика рогата худоба (1 тварина)", - поінформувала ОВА.

Також пошкоджено цивільні будинки.

Хотинську громаду ворог обстріляв із мінометів (6 вибухів), пошкоджено лінії електропередач.

По Великописарівській громаді росіяни також здійснили мінометний обстріл, пролунало 9 вибухів.

Дружбівську громаду супротивник обстріляв із артилерії (8 вибухів).

По території Білопільської громади здійснив обстріл з ґвинтокрила некерованими авіаційними ракетами (НАР), зафіксовано 4 вибухи. Окрім цього, росіяни атакували громаду з мінометів (31 вибух), артилерії (25 вибухів) та РСЗВ (14 вибухів).

Есманська громада постраждала від мінометного (10 вибухів) та гранатометного (АГС) (95 вибухів) обстрілів.

По Шалігінській громаді також здійснено гранатометний (АГС) та мінометний обстріл, пролунало по 4 вибухи.

Глухівську громаду росіяни обстріляли з гранатомету, зафіксовано 25 вибухів.

 

Теги: #україна #сумщина #обстріли #прикордоння

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