Події

22:14 11.07.2023

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

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На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

За минулу добу російські окупанти 27 разів атакували позиції українських військових на таврійському напрямку, здійснивши 668 обстрілів, тривають бої, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Тим часом, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1418 вогневих завдань, унаслідок чого втрати ворога вбитими та пораненими становили майже дві роти.

Крім того, знищено 14 одиниць військової техніки противника: 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.

Також ЗСУ вразили сім складів боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #війна #таврійський

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