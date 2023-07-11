Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Міністр закордонних справ Данії Ларсо Лекке Расмуссен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою на полях саміту НАТО знову запевнив у повній підтримці шляху України до майбутнього членства в НАТО.

"Приємно зустрітися з Дмитром Кулебою на саміті НАТО у Вільнюсі. У мене була можливість повторити, що Данія повністю підтримує шлях України до майбутнього членства в НАТО. Майбутнє України та її людей лежить у межах євроатлантичної сім'ї", - йдеться в повідомленні МЗС Данії у твіттері.