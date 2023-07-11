Події

21:03 11.07.2023

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

1 хв читати
Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Міністр закордонних справ Данії Ларсо Лекке Расмуссен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою на полях саміту НАТО знову запевнив у повній підтримці шляху України до майбутнього членства в НАТО.

"Приємно зустрітися з Дмитром Кулебою на саміті НАТО у Вільнюсі. У мене була можливість повторити, що Данія повністю підтримує шлях України до майбутнього членства в НАТО. Майбутнє України та її людей лежить у межах євроатлантичної сім'ї", - йдеться в повідомленні МЗС Данії у твіттері.

 

 

Теги: #мзс #зустріч #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 11.07.2023
Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

20:17 10.07.2023
Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо незаконної примусової паспортизації українців

Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо незаконної примусової паспортизації українців

00:25 08.07.2023
Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

07:51 02.07.2023
Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

15:09 01.07.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

13:51 01.07.2023
Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

19:48 30.06.2023
Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

19:01 30.06.2023
Зеленський подякував Данії за новий пакет оборонної допомоги

Зеленський подякував Данії за новий пакет оборонної допомоги

17:36 30.06.2023
Данія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон

Данія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон

20:49 29.06.2023
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

ОСТАННЄ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА