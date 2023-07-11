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14:40 11.07.2023

Делегація ТЧХУ відвідала Аргентину

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Розвиток подальшої співпраці Українського та Аргентинського Червоного Хреста був однією з цілей візиту делегації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) до Аргентини.

"Головною метою візиту було налагодження посередницької міжурядової й культурної дипломатії з Аргентиною... під час візиту обговорювалися питання зміцнення партнерських відносин та розвитку співпраці між Українським Червоним Хрестом та Аргентинським Червоним Хрестом", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

Члени української делегації також зустрілися з представниками українського культурного товариства "Просвіта" та української діаспори в Аргентині. Під час зустрічей було узгоджено можливість впровадження спільних проєктів та ініціатив, залучення українців, які проживають в Аргентині, до процесу реагування на гуманітарну кризу в Україні.

Під час зустрічей в Аргентині представники ТЧХУ наголошували на важливості довгострокової, а не разової допомоги громадянам України.

У ТЧХУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в Аргентині знайшли прихисток понад 400 осіб, які вимушено залишили Україну. Аргентина також передала Україні понад 106 тонн гуманітарної допомоги.

 

Теги: #аргентина #тчху

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