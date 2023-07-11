Норвегія збільшує військову підтримку України до $950 млн у 2023 році - прем'єр Норвегії

Норвегія ухвалила рішення про збільшення військової підтримки України в поточному році на NOK2,5 млрд ($249 млн) до NOK10 млрд ($950 млн) у рамках ухваленої раніше програми Нансена про військову та цивільну підтримку України в розмірі NOK15 млрд щорічно, повідомляється на сайті норвезького уряду у вівторок.

"Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та матеріалів. Тому Норвегія збільшує військову підтримку України на 2,5 млрд крон до 10 млрд крон у 2023 році", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції, присвяченій відкриттю саміту НАТО у Вільнюсі.

На додаток до цього Норвегія також ухвалила рішення про збільшення відрахувань до фонду підтримки України НАТО до NOK300 млн ($29 млн) щорічно.

"Норвегія збільшує свій внесок у фонд підтримки НАТО для України. Норвегія надасть 300 млн норвезьких крон у 2023 році і внесе загалом 1,5 млрд норвезьких крон протягом п'яти років. Це чіткий сигнал про довгострокову підтримку України в проведенні реформ, який ще більше пов'яже Україну з Альянсом", - сказав глава норвезького уряду.

Стере також розповів про рішення збільшити інвестицій Норвегії у власну оборону до мінімум 2% від ВВП.

Також на саміті буде ухвалено рішення про створення центру НАТО із критично важливої підводної інфраструктури. "Війна в Україні ще раз показала, що захист критичної інфраструктури має велике значення для політики безпеки. Як найбільший постачальник газу в Європу, Норвегія має особливу відповідальність за захист підводної інфраструктури...Зараз НАТО створює окремий центр із захисту критичної підводної інфраструктури", - розповів прем'єр Норвегії.

За словами Стере, саміт у Вільнюсі "буде найважливішим самітом НАТО нашого часу". "Серед іншого, ми зробимо історичне підвищення потенціалу колективної оборони НАТО за допомогою планів регіональної оборони, які були оновлені вперше з часів холодної війни", - зазначив він.

Прем'єр зазначив, що рішення саміту будуть важливими і для всього Альянсу, і для безпеки Норвегії, і є щонайменше чотири причини, з яких цей саміт має вирішальне значення для Норвезької держави. "По-перше, це зміцнить здатність НАТО виконувати своє головне завдання, а саме захист держав-членів в умовах кризи та війни. По-друге, збільшення відрахувань на оборону означає явне посилення власної готовності, безпеки та обороноздатності. По-третє, на саміті буде ухвалено рішення про створення окремого центру захисту підводної інфраструктури, що має принципове значення для Норвегії. І, по-четверте, членство Фінляндії, а тепер і Швеції, означає сильнішу Північну Європу в НАТО", - наголосив Стере.