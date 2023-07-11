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12:19 11.07.2023

Генсек НАТО про розміщення РФ ядерної зброї в Білорусі: Ми уважно стежимо за їх діями

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Генсек НАТО про розміщення РФ ядерної зброї в Білорусі: Ми уважно стежимо за їх діями

Союзники з НАТО засуджують заяви РФ про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі і "зберігають пильність", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники з НАТО, звісно ж, уважно стежать за тим, що робить Росія. Ми засуджуємо заяву про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Ми уважно стежимо за тим, що вони роблять. Поки що ми не бачимо жодних змін у позиції РФ щодо розміщення ядерного озброєння, які потребували б якихось змін із нашого боку. Але ми зберігаємо пильність і забезпечимо свою готовність захищати кожного союзника з НАТО від будь-якої потенційної загрози", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів перед самітом НАТО.

Він також наголосив, що РФ має вивести свої війська із Запорізької АЕС, "тому що те, як вони (росіяни - ІФ-У) наразі поводяться в Запоріжжі, підриває безпеку найбільшої атомної електростанції в Європі".

Теги: #нато #білорусь #столтенберг

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