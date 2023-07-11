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11:46 11.07.2023

Зеленський у вівторок візьме участь в урочистій вечері з лідерами країн НАТО - Столтенберг

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Зеленський у вівторок візьме участь в урочистій вечері з лідерами країн НАТО - Столтенберг

Президент Зеленський у вівторок візьме участь в урочистій вечері за участю лідерів країн НАТО, сказав журналістам у Вільнюсі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я радий вітати його і на сьогоднішній вечері, і на першому засіданні Ради Україна - НАТО завтра", - сказав він.

Але будьте певні, сказав він, повідомлення (для України - ІФ-У) "буде позитивним, повідомлення буде сильним, повідомлення буде об'єднане з союзниками з НАТО".

"Ідеться і про шлях до членства, і про найнагальніше завдання - військову підтримку. Тому що, доки ми не забезпечимо перемогу України в цій війні, якщо ми не забезпечимо перемогу України як суверенної незалежної нації, питання членства не обговорюватиметься", - сказав Столтенберг.

За його словами, "тому ми маємо розуміти терміни, завдання, і перше і найнагальніше завдання - домогтися того, щоб Україна перемогла, а президент Путін не виграв цю війну".

"На саміті НАТО ми узгодимо пакет для України з практичнішою підтримкою, з міцнішими політичними зв'язками, а також із рішеннями щодо наближення України до членства в НАТО. І точна мова буде доступна пізніше сьогодні", - сказав також Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг #зеленський

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