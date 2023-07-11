Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

Українські військові продовжують вести наступальні дії на мелітопольському, бердянському та бахмутському напрямках, зокрема на північ і на південь від Бахмута, повідомляє речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Речник Генштабу зазначив, що українські захисники на трьох напрямках закріплюються на досягнутих рубежах і завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога.

"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви", - додав Ковальов.