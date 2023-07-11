Події

08:14 11.07.2023

Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

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Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

Українські дипломати активно ведуть переговори на рівні Конгресу щодо продовження допомоги Україні, зокрема щодо продовження закону про ленд-ліз ще на рік, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ця робота не припиняється, і для нас дуже важливо до завершення липня місяця постійно тримати Конгрес поінформованим", - наголосила Маркарова.

Посол виокремила основні напрями таких переговорів.

"Військовий бюджет - це базовий бюджет, який не виділяє кошти, а закладає принципи. І саме в цьому військовому бюджеті ми саме боремося, щоб, по-перше, стрічка наша залишилася -USAI (Ініціатива сприяння безпеці України - ІФ-У), це одна з програм, а також, щоб у цьому військовому бюджеті було продовжено дію закону про ленд-ліз на рік. Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо в нас закінчаться грантові програми, які є", - зазначила вона.

За словами посла, також уже розпочато роботу над наступним додатковим бюджетом для підтримки України.

"У США фінансовий рік закінчується наприкінці вересня. До кінця вересня ми маємо ще в бюджеті американському, кошти, які доступні для нас - для військової, бюджетної, гуманітарної, енергетичної допомоги та реконструкції. Але з першого жовтня нам потрібні будуть додаткові кошти. І саме ця комунікація зараз є ключовою для того, щоб донести до наших колег, що нам потрібні будуть ще додаткові кошти", - наголосила Маркарова.

 

 

 

Теги: #сша #маркарова #ленд_ліз

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