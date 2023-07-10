56% українців очікують від запланованого саміту НАТО у Вільнюсі гарантій вступу України до альянсу - опитування

Понад половина (56%) опитаних українців очікують від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі гарантій вступу України до альянсу, 27% більш скептичні й вважають, що на саміті не буде ухвалено конкретних рішень, а 13% вважають, що саміт завершиться лише обіцянкою надати озброєння.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-10 липня 2023 року серед громадян України, які сьогодні проживають на її території, а також українців, які сьогодні перебувають за кордоном.

"Очікування від саміту НАТО 11 липня 2023 року у Вільнюсі серед респондентів, котрі проживають в Україні різновекторні. Хоча загалом більше половини (56%) очікують від саміту гарантій вступу України до НАТО (29% – у короткостроковій перспективі, 27% – у довгостроковій), 27% – вважають, що на ньому не буде прийнято конкретних рішень і все обмежиться загальними фразами, ще 13% вважають, що Україні не пообіцяють вступу до НАТО, але пообіцяють надати озброєння", - йдеться в пресрелізі СГ "Рейтинг" за підсумками соцдослідження.

Соціологи фіксують високий рівень підтримки вступу до НАТО загалом: "83% українців в Україні підтримують цю ініціативу, ті, хто у Європі – 86%. Проти вступу до альянсу: в Україні – 6%, у Європі – 4%. У січні 2023 року підтримували вступ до альянсу 86% тих, хто проживає в Україні. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (74% - за вступ, 8% – проти, 15% – не прийшли б на голосування)".

Опитування в Україні: аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 2,2%. Терміни проведення: 7-10 липня 2023 р.

Опитування українців у Європі: аудиторія: українці віком від 18 років і старші, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24.02.2022. Географія країн: 31 країна Європи. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Онлайн-опитування відбувалося на платформі онлайн-досліджень Rating Online. Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 3,2%. Терміни проведення: 4-10 липня, 2023 р.

Джерело: https://ratinggroup.ua/