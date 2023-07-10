Події

15:13 10.07.2023

Столтенберг: Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО

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Столтенберг: Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.

"Ми модернізуємо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО", - сказав Столтенберг у понеділок у Вільнюсі перед початком саміту, який відбудеться 11-12 липня.

Крім того, за його словами, "завтра союзники вирішуватимуть про український шлях до членства в НАТО".

Столтенберг також повідомив і про інші рішення щодо України. "Це включає багаторічний пакет допомоги з переходу від стандартів радянського часу до натовських стандартів обладнання та стандартів, які зроблять українські збройні сили повністю суміснимиіз союзниками, закриваючи критичні потреби, як-от обладнання для розмінування, пальне, медичні поставки", - деталізував він.

Теги: #нато #столтенберг #зеленський

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