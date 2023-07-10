У с. Віта-Поштова під Києвом відкрилася автошкола для людей з інвалідністю - КМДА

У с. Віта-Поштова на базі Національної академії внутрішніх справ (Навчально-науковий інститут №1) розпочала роботу інклюзивна автошкола, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначається в повідомленні на сайті КМДА, "в автошколі люди з інвалідністю можуть отримати послуги з вивчення теорії та здобути практичні навички водіння автомобіля; скласти теоретичний та практичний іспити, після чого отримати посвідчення водія".

Також за потреби люди можуть перевчитися або отримати навички керування автомобілем із ручним керуванням.

Крім того, можливе і індивідуальне навчання, і в складі змішаних груп, і також є можливість навчатися теорії онлайн. Навчальні програми автошколи адаптовані до потреб людей з інвалідністю, навчання і складання іспитів відбуватимуться в інклюзивних приміщеннях.

Загалом для навчання виділяються 11 тижнів, з яких чотири тижні - теорія, сім - практика. В одній групі навчаються до 30 осіб.

Для вступу до автошколи необхідно пройти медико-соціальну комісію та отримати довідку про причину і групу інвалідності, а також пройти медогляд і отримати довідку про можливість керувати транспортним засобом.

Далі необхідно обрати автошколу та подати до навчального закладу необхідний пакет документів. Туди входять заява на ім'я директора автошколи, копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус, копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття, медична довідка та кольорова фотокартка 3,5 х 4,5 см.

Автошколи для осіб з інвалідністю працюють у Київській, Хмельницькій, Кіровоградській, Львівській та Дніпропетровській областях.