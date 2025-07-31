Інтерфакс-Україна
Події
16:41 31.07.2025

Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

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Центр оцінювання функціонального стану визнав необґрунтованими та скасував 795 із 1989 переглянутих рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовцям, ще 83 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, рішення МСЕК було переглянуто під час перевірок, які проводяться спільно з правоохоронними органами: Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом генерального прокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я.

Загалом станом на 25 липня до перевірки було включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 держорганів, яким було встановлено інвалідність.

За підсумками перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках прийнято нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності - у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності - у 93.

Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто; на Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено; на органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.

"Перевірка триває, охоплює всі регіони і є частиною системної трансформації, що має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності", - наголошує МОЗ.

Перевірки проводяться на виконання рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Для цього було створено міжвідомчу робочу групу, яка 4 листопада того ж року затвердила план дій, а вже у січні 2025-го було обговорено перші результати.

З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах, об’єктивній оцінці стану здоров’я та реальних потреб людини.

Рішення про інвалідність більше не ухвалюються закритими комісіями. Натомість працюють експертні команди у медичних закладах, що складаються з практикуючих фахівців різних спеціальностей. Усі процеси — цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за єдиними чіткими критеріями.

Теги: #мсек #інвалідність #посадовці

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