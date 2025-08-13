Інтерфакс-Україна
Події
10:08 13.08.2025

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

2 хв читати
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

За результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям, наразі перевіряються 2 тис. 630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів, повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів", - зазначив Сухачов.

За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

"Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", - уточнив директор ДБР.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента. "Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій", - сказав Сухачов.

Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - зазначив він.

"Робота триває", - додав Сухачов.

Теги: #мсек #скасування #інвалідність #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 12.08.2025
До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

13:50 12.08.2025
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

14:56 11.08.2025
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

10:19 10.08.2025
РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

16:10 08.08.2025
ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

15:36 07.08.2025
ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

15:37 06.08.2025
Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

10:11 06.08.2025
Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

13:56 05.08.2025
Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

11:38 05.08.2025
Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

ОСТАННЄ

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

Зеленський провів більше 30 розмов та консультацій із партнерами: немає жодної ознаки, що РФ готується до завершення війни

НАБУ та САП викрили присвоєння 231 млн грн на закупівлі обладнання для Національного інституту раку

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

Зеленський та європейські лідери поговорять із Трампом напередодні саміту з Путіним – ЗМІ

Дефіцит іноземних деталей гальмує виробництво ракет Х-59 в РФ, розширення санкцій може ще більше його сповільнити - ГУР

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА