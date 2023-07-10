Події

09:48 10.07.2023

Окупанти обстріляли за добу 5 сіл на півночі Чернігівської та Сумської областей

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Окупанти обстріляли за добу 5 сіл на півночі Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти обстріляли за минулу добу села Михальчина-Слобода Новгород-Сіверської громади, Костобобрів, Миколаївка і Карповичі Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Винторівка Шосткинської громади Шосткинського району Сумської області.

Як повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у понеділок уранці, загалом за добу було п'ять обстрілів (37 вибухів) із різних видів озброєння.

"Чернігівська область, Семенівська громада: Костобобрів - вісім приходів, імовірно міномет 120 мм. Миколаївка - три приходи, ймовірно ствольна артилерія. Карповичі - вісім приходів, імовірно міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Михальчина-Слобода - 12 приходів, імовірно ствольна артилерія. Сумська область, Шосткінська громада: Винторівка - шість приходів, імовірно міномет 82 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі п'ять сіл розташовані неподалік державного кордону з РФ.

Теги: #північ #обстріли

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