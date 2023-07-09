Події

19:27 09.07.2023

Рух Броварським проспектом відновлено

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Рух Броварським проспектом відновлено

Рух Броварським проспектом, перекритий через пожежу на АЗС, відновлено, повідомляє патрульна поліція Києва.

"Рух відновлено", - ідеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #київ #рух #броварський

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