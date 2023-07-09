Рух Броварським проспектом відновлено
Рух Броварським проспектом, перекритий через пожежу на АЗС, відновлено, повідомляє патрульна поліція Києва.
"Рух відновлено", - ідеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі в неділю.
Рух Броварським проспектом, перекритий через пожежу на АЗС, відновлено, повідомляє патрульна поліція Києва.
"Рух відновлено", - ідеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі в неділю.
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