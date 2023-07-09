В Україні в понеділок пройдуть короткочасні дощі, крім крайнього заходу та півдня

У понеділок, 10 липня, вночі в Карпатах і на сході України, вдень у країні, крім крайнього заходу і півдня, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень 21-26°, на півдні країни та Закарпатті 25-30°.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 липня найвища температура вдень була 36,4 у 1885 р., найнижча вночі 6,4 у 1887 р.

У вівторок, 11 липня, вночі в Україні, крім більшості західних областей, вдень у Закарпатті, Прикарпатті та на Лівобережжі, місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень 21-26°.

У Києві у вівторок без опадів, лише вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.