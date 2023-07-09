Події

08:00 09.07.2023

ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

1 хв читати
ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

Наслідки збройного повстання "Вагнера" для найманців і Пригожина залишаються незрозумілими, але Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Те, як Путін поводиться з групою Вагнера – найбільш ефективною бойовою силою Росії наразі - після повстання 24 червня, найімовірніше, не дасть їм змоги воювати в Україні під час поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну спроможність Росії вести війну в Україні", - зазначають аналітики.

У звіті йдеться, що поспішний відхід вагнерівців із Бахмута зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв важливим тактичним успіхам, яких домоглися українські сили навколо Бахмута.

 

 

 

Теги: #рф #війна #зведення #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 09.07.2023
ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

07:19 09.07.2023
ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

07:09 09.07.2023
За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

07:04 09.07.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

21:23 08.07.2023
Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

20:27 08.07.2023
Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

19:42 08.07.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:39 08.07.2023
РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

19:21 08.07.2023
ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

17:25 08.07.2023
ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

Зеленський призначив Півненка командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Зеленський із захисниками Азовсталі приїхав до Львова – ЗМІ

ОСТАННЄ

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

Байден із 9 до 13 липня відвідає Велику Британію, Фінляндію та саміт НАТО у Вільнюсі

Глава МЗС Туреччини обговорив із Блінкеном розширення НАТО і ситуацію в Україні

Велика Британія поставить Україні 17 пожежних автомобілів

9 липня: Яке сьогодні свято

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

Командир полку "Азов" Прокопенко: ми повертаємось на фронт

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

Зеленський призначив Півненка командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Зеленський із захисниками Азовсталі приїхав до Львова – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА