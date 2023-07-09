ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

Наслідки збройного повстання "Вагнера" для найманців і Пригожина залишаються незрозумілими, але Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Те, як Путін поводиться з групою Вагнера – найбільш ефективною бойовою силою Росії наразі - після повстання 24 червня, найімовірніше, не дасть їм змоги воювати в Україні під час поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну спроможність Росії вести війну в Україні", - зазначають аналітики.

У звіті йдеться, що поспішний відхід вагнерівців із Бахмута зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв важливим тактичним успіхам, яких домоглися українські сили навколо Бахмута.