Командир полку "Азов" Прокопенко: ми повертаємось на фронт

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який повернувся з Туреччини у суботу, заявив, що має намір повернутися на фронт.

"Звичайно. Для цього ми повернулися до України. Це наша головна мета", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про це.

Він подякував "панові президента, його команді, силам оборони і кожному солдату, хто продовжував боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні".

"Я глибоко впевнений у тому, що армія – це командна робота. І сьогодні ми разом з вами, ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще у бою. Головне на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території", - сказав Прокопенко.

Він та ще чотири офіцери перебували в Туреччині за домовленістю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом з 22 вересня 2022 року.