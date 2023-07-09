Події

01:34 09.07.2023

Командир полку "Азов" Прокопенко: ми повертаємось на фронт

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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який повернувся з Туреччини у суботу, заявив, що має намір повернутися на фронт.
"Звичайно. Для цього ми повернулися до України. Це наша головна мета", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про це.
Він подякував "панові президента, його команді, силам оборони і кожному солдату, хто продовжував боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні".
"Я глибоко впевнений у тому, що армія – це командна робота. І сьогодні ми разом з вами, ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще у бою. Головне на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території", - сказав Прокопенко.
Він та ще чотири офіцери перебували в Туреччині за домовленістю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом з 22 вересня 2022 року.

Теги: #азов #україна #фронт #повернення

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