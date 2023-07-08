Окупаційна влада Луганщини змушує відмовлятися від українського громадянства в рамках примусової паспортизації

Жителів тимчасово окупованої частини Луганської області під час примусової паспортизації примушують відмовлятися від громадянства України, повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор у суботу вранці.

"А від 6 липня росіянами уведено в дію закон, який надає змогу перевіряти так би мовити "протиправні дії жителів ЛНР, пов’язані із фактом реалізації прав громадянина України"", - зазначив глава ОВА в Telegram.

За його словами, якщо посадові особи органів внутрішніх справ Росії виявлять порушення, інформацію про це вони надішлють до територіального органу МВС, додавши підтверджувальні документи та матеріали. Після чого відповідний запит спрямовуватиметься до органу внутрішніх справ, який прийняв заяву про небажання перебувати в громадянстві України.

Зазначається, що рішення про проведення перевірки приймається протягом трьох днів з дня надходження матеріалів. Процедура може тривати до двох місяців.

Крім цього, місцевих власників приватних будинків перевіряють на походження газового обладнання, і в разі якщо воно не російського виробництва, господарі зобов'язані сплатити додатковий збір.

"Фінансово постраждає основна маса населення", - підсумував Лисогор.