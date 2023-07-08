Події

10:04 08.07.2023

Уночі українські захисники знищили 5 БПЛА "Shahed-136/131" - ЗС ЗСУ

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Уночі українські захисники знищили 5 БПЛА "Shahed-136/131" - ЗС ЗСУ

У ніч на суботу підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 ударних БПЛА "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України.

"Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131"", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу вранці.

Зазначається, що частину ударних дронів не вдалося перехопити. Зафіксовано влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. За попередньою інформацією жертв немає.

 

Теги: #пс_зсу

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