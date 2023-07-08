Зеленський подякував усім військовим за 500 днів боротьби проти агресії РФ

Сьогодні в п’ятисотий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за боротьбу проти окупантів.

Президент записав відеозвернення на острові Зміїному, назвавши його місцем перемоги та вшанувавши пам'ять українських воїнів, які билися за острів і звільнили його.

"І хоча це невеликий клаптик суходолу, посеред нашого Чорного моря це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території", - сказав Зеленський.

"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів: наші збройні сили, наша розвідка, наша Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України", - висловив подяку президент.