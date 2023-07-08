Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Україна та Туреччина мають однакове бачення того, що ніхто не має права нав'язувати нашим державам та народам що-небудь у Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав та народів.

Про це заявив на прес-конференції у Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав він. За словами Зеленського, "окремо обговорили ситуацію в нашому Криму, яку Росія досі незаконно контролює і використовує як плацдарм загроз і небезпек".

"У будь-якому випадку, ми відновимо наш законний контроль над Кримом і повернемо безпеку на півострів і справедливість усім людям у Криму. Зокрема, кримсько-татарському народу, який зараз, на жаль, знову зазнає жорстоких репресій та тиску з боку Росії", - сказав президент.

Говорячи про Чорноморську зернову ініціативу, він зазначив, що "останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден із продовольством коридорами в Чорному морі. Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар".

За словами Зеленського, обговорили "різні спільні проекти України та Туреччини, які ми можемо справді реалізувати разом, щоб посилити наші держави та дати більше безпеки та більше робочих місць та більшого зростання".

"Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, розвитку технології, виробництві безпілотників, інших стратегічних галузей", - уточнив він.

Зеленський нагадав, що президент Туреччини "дуже багато зробив, щоб допомогти звільненню наших людей з російського полону. Я хочу окремо вам за це подякувати".