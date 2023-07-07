Події

19:50 07.07.2023

У столиці виникли локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах через зливу

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У столиці виникли локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах через зливу

Унаслідок негоди в Голосіївському та Печерському районах столиці виникли локальні підтоплення, гідрослужби працюють на місцях, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Основна частина підтоплень - не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Співробітники дорожніх служб для ліквідації наслідків негоди залучають мотопомпи та інше насосне обладнання.

Гідрослужби столиці продовжують роботу в посиленому режимі, оскільки синоптики прогнозують грози зі зливами до кінця доби.

 

Теги: #київ #підтоплення #злива

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