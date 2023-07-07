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18:52 07.07.2023

Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

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Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

Київ готується до наступного опалювального сезону, враховуючи досвід пережитої зими в умовах воєнного стану: міські служби відновлюють пошкоджену інфраструктуру, здійснюють планові регламентні та ремонтні роботи, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"...уже провели гідравлічні випробування більш як половини тепломереж Києва. Аварійні бригади "Київтеплоенерго" усунули понад 1200 пошкоджень трубопроводів. Ще 3,3 тисячі експлуатаційних пошкоджень мереж працівники КП усунули з квітня поточного року", - наводить пресслужба слова Кличка в п'ятницю.

За його словами, також "гідравлічні випробування проводять на теплоджерелах. Ці роботи необхідні для того, щоб виявити можливі поломки або пошкодження та усунути їх до початку опалювального періоду".

Як зазначив мер, "Київтеплоенерго", навіть в умовах воєнного стану, не припиняє виконувати заміну тепломагістралі діаметром 530 мм на Виноградарі. Складність полягала в тому, що магістраль була прокладена понад 50 років тому безпосередньо під дорожнім полотном на проспекті Василя Порика із 6 смугами автомобільного руху.

Щоб уникнути перекриття проспекту та ускладнення руху транспорту у столиці, ділянку довжиною 130 метрів переклали під асфальтним покриттям. Новий трубопровід проклали у спеціальні гідроізольовані футляри. Їх використовують, щоб захистити мережу від навантажень через рух транспорту в місцях із інтенсивним трафіком. Заміна цієї ділянки тепломережі дозволить підвищити надійність постачання тепла та гарячої води для майже 200 будівель. Із них понад 140 - це житлові будинки.

Кличко зазначив, що на сьогодні комунальним службам доводиться працювати в складних умовах: меншою кількістю фахівців, оскільки багато хто з них служить у ЗСУ.

"Також на життєзабезпеченні столиці позначається ситуація з намаганнями дестабілізувати систему управління містом. Коли на підприємствах критичної інфраструктури тривають численні обшуки, їхні керівники постійно на допитах. А очільники двох департаментів - ЖКГ і Муніципальної безпеки - перебувають під цілодобовим домашнім арештом", - наголошується в повідомленні.

Теги: #київ #підготовка #опалювальний_сезон

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