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18:03 07.07.2023

ДБР вивчає обставини, які призвели до вибухів у Шевченківському райсуді Києва

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ДБР вивчає обставини, які призвели до вибухів у Шевченківському райсуді Києва

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Шевченківському районному суді Києва та причин, які призвели до трагедії.

"Підключені найкращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події. Зокрема, розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків", - інформує ДБР у телеграм-каналі в п'ятницю.

У Бюро уточнюють, що кримінальне провадження розслідують за декількома статтями КК: ч. 3 ст. 15 КК (замах на кримінальне правопорушення), ч. 5 ст. 27 КК (види співучасників), ст. 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 4 ст. 426 КК (бездіяльність військової влади), ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

У ДБР нагадують, що 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, ще двоє - були поранені.

"Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді", - ідеться в повідомленні Бюро.

Теги: #дбр #шевченківський_райсуд

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