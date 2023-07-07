Сили ДСНС врятували 14 осіб із підтоплених територій на Прикарпатті

Станом на 16:00 п'ятниці співробітники ДСНС врятували 14 осіб, зокрема двох дітей, а також евакуювали 55 осіб, із них 12 дітей, із підтоплених територій на Прикарпатті, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

Також було відкачано воду з п'яти підвальних приміщень житлових будинків та семи домогосподарств, розрізано та прибрано 19 повалених дерев.

Загалом на території Прикарпаття підтоплено 605 домогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг.

Для виконання необхідних робіт від ДСНС залучено 70 осіб, 20 од. техніки.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок грозового дощу та підняття рівня води в місцевих потічках сталося підтоплення 600 домогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг.