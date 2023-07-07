Столтенберг: Усі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що всі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО, що вже унеможливлює намір блокувати її засідання в майбутньому.

Це випливає з його відповіді на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи зможе Угорщина, як вона це робила в минулому, блокуючи засідання Комісії Україна-НАТО, блокувати засідання Ради, рішення про створення якої буде формалізовано під час майбутнього саміту Альянсу.

"Той факт, що ми створюємо Раду Україна-НАТО, демонструє, що всі союзники, також і Угорщина, це підтримують. Це те (йдеться про одностайність), як ми ухвалюємо рішення. Друге - у нас є модальність, яка гарантуватиме, що ми можемо проводити засідання, і ми робитимемо це і в майбутньому", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що рада "буде платформою для проведення кризових консультацій та ухвалення рішень, де ми всі будемо рівними в тому, щоб розв'язувати занепокоєння у сфері безпеки".

Він також повідомив, що буде "схвалено модальність того, як часто ця рада збиратиметься". "Я очікую, що ми також схвалимо модальність щодо того, що індивідуальні члени Ради, зокрема й Україна, зможуть скликати засідання для кризових консультацій. Рада також ухвалюватиме рішення", - деталізував генсек.

Крім того, створенням ради буде відкрито можливості для створення різних підкомітетів, які вирішуватимуть конкретні питання. "Це наблизить Україну до НАТО", - переконаний Столтенберг.