Генсек НАТО: Ми закликаємо РФ вивести війська із ЗАЕС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав Росію вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції і не наражати цей об'єкт на обстріли.

Так він прокоментував ситуацію, що склалася навколо ЗАЕС, у зв'язку з ризиками з огляду на дії російських окупантів.

"У Росії є особлива відповідальність (за ситуацію на ЗАЕС - ІФ-У), і найкраще послання від НАТО і МАГАТЕ полягає в тому, що Росія не повинна здійснювати атаки на ЗАЕС і повинна вивести свої війська, що дасть змогу експертам робити їхню роботу", - констатував Столтенберг.

Генсек знову закликав Росію "вивести війська і гарантувати доступ українським і міжнародним експертам". "Ми продовжуємо моніторити ситуацію", - зазначив він.