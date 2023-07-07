Київський метрополітен отримав ще шість вагонів від Варшави

Київський метрополітен отримав чергові шість вагонів у рамках технічної допомоги польських колег, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Днями ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від польських колег. Загалом столичне метро отримало 18 вагонів, постачання ще 42 заплановано до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні КМДА на сайті в п'ятницю.

"Наразі фахівці підприємства поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Незважаючи на те, що вагони серії № 81-717 також експлуатують на лініях київського метрополітену, є низка відмінностей, які необхідно врахувати під час огляду та перевірки всього обладнання", - зазначив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, якого цитує пресслужба КМДА.

Як наголошується в повідомленні, інвентарний парк вагонів КП "Київський метрополітен" становить 821 вагон різних моделей і років випуску, з яких 656 вагонів радянського виробництва. Рухомий склад потребує обов'язкових регламентних робіт. Так, кожні 480 тисяч км (раз на 4 роки) вагони проходять заводський (від поточного до капітального) ремонт. У рамках ремонтних робіт проводять профілактику та ревізію обладнання системи управління, гальмівної системи, двигунів і здійснюють інші заходи для безперебійної роботи рухомого складу та необхідного рівня безпеки руху.