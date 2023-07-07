На Таврійському напрямку українські воїни "вклинилися" на достатню відстань в оборону ворога, щоб він розпочав перегрупування військ

На Таврійському напрямку українські воїни "вклинилися" на достатню відстань в оборону ворога, щоб він почав перегруповувати свої війська, у рамках наступальної операції бійці продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На достатню відстань ми вклинилися в оборону ворога, щоб він почав перегрупування своїх військ. Відбувається певний хаос у його діях. Щодо нашої наступальної операції угруповання "Таврія" на визначених напрямках, то протягом доби наші ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, проводять розмінування, аеророзвідку місцевості, завдають вогневого ураження та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності продовжувати наступальні дії", - сказав Шершень в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Речник зазначив, що на його напрямку ворог і обороняється, і також іде в наступ.

За його словами, у зоні відповідальності угруповання "Таврія" ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на авдіївському та мар'їнському напрямках, а також веде активну оборону на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зосереджуючи колосальні зусилля на недопущенні просування вперед українських сил.

Шершень також повідомив, що за добу противник 18 разів атакував українські позиції. Зокрема, 13 атак припало на Мар'їнку, на Авдіївку - 5.

"Російський ворог здійснив 745 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ і ствольну артилерію", - зазначив речник.

Крім того, ворог систематично використовує тактичну та армійську авіацію, у середньому - 10 разів на добу, наголосили в Силах оборони.

За його інформацією, втрати противника: 56 окупантів убито, 135 поранено, один потрапив у полон.