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13:29 07.07.2023

Міноборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України - Резніков

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Міноборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про передання на початку червня на розгляд прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготовленої Міноборони концепції трансформації сектора оборони України.

"Підготовку до формування абрису "армії майбутнього" ми почали ще рік тому – у червні 2022 року я підписав наказ щодо проведення огляду спроможностей Збройних сил України. Оцінка спроможностей – тобто балансу викликів та реальної здатності відповісти на них – є засадничим елементом оборонного планування за принципами НАТО. Огляд завершено. На підставі аналізу цього матеріалу, а також комплексної оцінки досвіду війни, Міністерство оборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України. На початку червня я передав цей документ на розгляд прем’єр-міністру України Денису Шмигалю", - написав Резніков у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що значна частина необхідних рішень має міжвідомчий характер, потребує змін до законодавства і стосується компетенції Мінстратегпрому, Мінветеранів, Міносвіти, Мінспорту, МОЗ, Мінфіну, Мінекономіки тощо.

Резніков також нагадав, що 5 липня під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було проведено нараду з упровадження програми реформ сектору безпеки і оборони "Український щит", під час якої колегам було представлено бачення Міноборони щодо необхідних трансформацій.

"Після узгодження з колегами наші спільні пропозиції стануть частиною дискусії щодо Української доктрини, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським", - написав Резніков.

Як наголосив очільник відомства, ворог довів, що оборона - це не витрати, а інвестиції, і спроможна оборона створюватиме ресурси. Зокрема посилення Військово-Морських сил - гарантія безпечного судноплавства в Чорному, Азовському морях і доходи від торгівлі.

 

Теги: #міноборони #резніков

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