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12:31 07.07.2023

Резніков окреслив бачення майбутнього української оборони

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Резніков окреслив бачення майбутнього української оборони

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував декілька тез щодо майбутнього оборони України в межах започаткованої президентом Володимиром Зеленським загальнонаціональної дискусії щодо Української доктрини.

"Перша. Глобальність української безпеки, на чому акцентував президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту, - це вимірювальна і наочна категорія. Наступні кілька поколінь світ житиме за правилами, які будуть сформовані за підсумками російського нападу на Україну", - написав Резніков у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що ядерний шантаж, порушення норм щодо нерозповсюдження ядерної зброї, рукотворні екологічні лиха, провокування глобальної продовольчої кризи, підрив вільного судноплавства та ідеї територіальної цілісності як такої - ризики, які "зрозумілі не тільки у Європі і не тільки країнам Заходу".

"Стратегічна відповідь на зазначені виклики неодмінно матиме глобальний характер і глобальні наслідки. Спроби "заморозити" війну чи спотворити процес досягнення справедливого миру пропозиціями локальних рішень, на кшталт територіальних поступок, завідомо хибні й неприйнятні", - заявив Резніков.

Очільник відомства переконаний, що складовою стратегічної відповіді буде визначення нового місця і ролі України в системі регіональної та глобальної безпеки.

"Спрощено, бажана траєкторія до нового оборонного статусу виглядає так: 1) гарантії на період до вступу в НАТО; 2) вступ в НАТО де-юре; 3) внутрішні перетворення з врахуванням досвіду війни в період до і після вступу для набуття необхідних оборонних спроможностей", - написав Резніков.

За його словами, запуск зазначених перетворень - це практичне завдання, яке частково необхідно вирішити навіть під час активної фази війни.

"Після того як у травні партнери ухвалили рішення щодо створення "авіаційної коаліції", на політичному рівні було закрито мій "лист до Санти" стосовно зброї. Тепер на перший план виходить новий блок військово-політичних завдань: створення у діалозі з партнерами Future Force Concept для Сил оборони України, нашого бачення української "армії майбутнього", - зазначив глава оборонного відомства.

Водночас Резніков наголосив, що формування і втілення цього бачення - двосторонній шлях.

"Україна здатна бути щитом Європи на сході. Ми вже виконуємо місію, заради якої виникло НАТО. Водночас за останні півтора роки Україна отримала прямої та непрямої оборонної допомоги у розмірі, який більше сумарних витрат державного бюджету на оборону з часу відновлення Незалежності у 1991 році", - додав міністр.

Так, як зазначив Резніков, без зовнішньої допомоги Україна не буде здатна здійснити швидке переозброєння й набути спроможності в оптимальний термін. За його словами, "опора на власні ресурси з мультиплікатором у вигляді міжнародної підтримки – це найкращий шлях".

Як пояснив міністр оборони, партнери не будуть інвестувати в модель, яка, з одного боку, суттєво відрізняється від принципів і стандартів НАТО, а з іншого - конфліктує з їхніми інтересами у військово-технічній та економічній сферах.

Джерело: https://interfax.com.ua/news/blog/921329.html

Теги: #міноборони #резніков

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