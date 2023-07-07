В Україні планують розширити держзамовлення на пов'язані з реабілітацією спеціальності - Шмигаль

В Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні має бути побудована галузь реабілітації із застосуванням найкращих і сучасних практик. Таку візію озвучив президент України у Новій українській доктрині. Таку ціль ставимо перед собою як уряд, аби всі, хто постраждав від російської агресії, могли повернутися до повноцінного життя. Плани й напрацювання у сфері реабілітації обговорили під час наради з МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів та військовими", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, на сьогодні в Україні розвиваються реабілітаційні та спеціалізовані заклади, а в планах - розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією.

"У лікарнях працюють мультидисциплінарні команди, куди входять лікарі, протезисти, соціальні співробітники та інші. Міноборони розробило стратегію реабілітації військовослужбовців", - додав він.

Глава уряду зазначив, що в громадах за підтримки держави планується створення так званих Центрів життєстійкості, а на сьогодні вже понад 200 громад подали заявки.

"На виконання завдання президента працюємо над створенням великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації. У планах побудувати щонайменше чотири таких центри… Працюємо з партнерами та світовими виробниками, аби вони інвестували в цю галузь та створювали свої виробництва в Україні", - заявив Шмигаль.