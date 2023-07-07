В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

Українська протиповітряна оборона в ніч на п'ятницю ліквідувала 12 із 18 "шахедів", запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів", зазначили у відомстві.

У південних і східних регіонах працювала протиповітряна оборона, зазначили в Повітряних силах станом на ранок п'ятниці.