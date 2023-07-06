Фінляндія надішле Україні засоби ППО, боєприпаси в рамках 17 пакета військової допомоги

Фінляндія надасть Україні черговий, 17 пакет військової допомоги, в рамках якого, зокрема, передасть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, йдеться в пресрелізі фінського уряду в четвер.

Згідно із заявою, відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду.

Цей пакет допомоги обійдеться Фінляндії в EUR105 млн.

З метою гарантувати безпечну доставку військових вантажів до місця призначення точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.

Загалом Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму близько EUR1,2 млрд.