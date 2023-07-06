Події

14:16 06.07.2023

На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

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На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

На таврійському напрямку триває просування Сил оборони України вперед і звільнення територій, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Воїни мають успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 293 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Знищено також 47 одиниць військової техніки противника.

Зокрема 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармату 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубицю "Мста-С", комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільну техніку.

"Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога. Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю", - додав Тарнавський.

 

Теги: #зсу #таврія

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