На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

На таврійському напрямку триває просування Сил оборони України вперед і звільнення територій, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Воїни мають успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 293 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Знищено також 47 одиниць військової техніки противника.

Зокрема 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармату 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубицю "Мста-С", комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільну техніку.

"Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога. Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю", - додав Тарнавський.