Події

13:25 06.07.2023

Рятувальники продовжують роботи на місці ворожого удару у Львові

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Рятувальники продовжують роботи на місці ворожого удару у Львові

Станом на 13:00 четверга рятувальники продовжують роботи на місці ворожого удару у Львові, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальниками спільно з комунальними службами, Нацполіцією евакуйовано 20 автомобілів з під’їздних шляхів, розкрижовано шість дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки. Вивезено понад 100 м куб. будівельного сміття", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

На місці події працюють психологи ДСНС. Психологічну допомогу було надано 144 особам.

Для виконання робіт від ДСНС залучено 256 рятувальників і 39 одиниць техніки, зокрема від 2 Спеціального центру швидкого реагування, а також два кінологічні розрахунки.

У ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Відомо про чотирьох загиблих і 37 поранених, із них одна дитина. 

Теги: #львів #дснс #ракетний_удар

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