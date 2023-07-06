У північних, південних і центральних областях України очікується дощова погода

У п'ятницю, 7 липня, в Україні очікуються помірні грозові дощі, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями сильні дощі, у східних областях, у Криму, вночі та південних областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний, 5-10 м/с. Температура в західних, та в більшості північних і Вінницькій областях уночі 15-20°, удень 22-27°, на решті території України вночі 19-24°, удень 27-32°, на півдні та сході 31-36°, у Карпатах вночі 10-15°, удень 13-18°.

У Києві в п'ятницю прогнозуються короткочасні грозові дощі. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 7 липня найвища температура вдень була 34,7° у 2012 р., найнижча вночі 9,2° у 1893 р.

У суботу, 8 липня, в Україні, крім західних, удень і північних областей, короткочасні дощі та грози.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 10-15°, удень 18-23°, у північних областях уночі 14-19°, удень 20-25°, на решті території уночі 19-24°, удень 29-34° (у центральних областях місцями 22-27°).

У Києві в суботу вночі місцями короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 22-24°.