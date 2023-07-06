Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

На бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, в районі Кліщіївки наразі йдуть потужні бої, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Там (у районі Кліщіївки - ІФ-У) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках у телеграмі йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян - ІФ-У) буде дуже символічною назва Кліщіївка", - сказав Череватий в ефірі телемарафону в четвер.

Він наголосив, що Сили оборони України там "дуже потужно" наразі працюють, і пізніше буде повідомлено деталі.

За словами спікера, на бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, проводять штурмові дії, витісняючи противника на південному та північному флангах навколо міста. У свою чергу противник чинить сильний спротив.

За добу російські окупанти обстріляли українські позиції 361 раз зі ствольної та реактивної артилерії, відбулося три авіанальоти і стільки ж бойових зіткнень. Як повідомив Череватий, було знищено 57 окупантів, 136 поранено.

"Знищили три ворожі танки, РСЗВ "Град", САУ "Піон", а також ЗРК С-400 "Тріумф", гаубицю Д-300, п'ять польових складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів", - сказав речник.

Ворог також продовжує спроби атакувати українські позиції на лимансько-куп'янському напрямку, за добу 445 гатили з артилерії, відбулося дев'ять штурмів і 12 авіанальотів.

"Під час відбиття ворожих штурмів знищено 56 окупантів, 115 поранено", - повідомив Череватий.