Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття загиблим і пораненим унаслідок ракетного удару по Львову, який стався вночі.

"Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна", - йдеться в повідомленні глави держави, опублікованому в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, до чотирьох осіб збільшилася кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Львів, на місці падіння уламків російської ракети розбирають завали.

Унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 і 4 поверхи у двох під'їздах.