Події

07:47 06.07.2023

Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

1 хв читати
Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття загиблим і пораненим унаслідок ракетного удару по Львову, який стався вночі.

"Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна", - йдеться в повідомленні глави держави, опублікованому в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, до чотирьох осіб збільшилася кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Львів, на місці падіння уламків російської ракети розбирають завали.

Унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 і 4 поверхи у двох під'їздах.

 

 

Теги: #удар #жертви #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 06.07.2023
Посол США після атаки РФ на Львів: Ми продовжимо зміцнювати здатність України захищатися

Посол США після атаки РФ на Львів: Ми продовжимо зміцнювати здатність України захищатися

09:30 06.07.2023
Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

09:03 06.07.2023
Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

08:56 06.07.2023
Росіяни вночі атакували Львів "Калібрами", збито сім із десяти крилатих ракет

Росіяни вночі атакували Львів "Калібрами", збито сім із десяти крилатих ракет

08:33 06.07.2023
РФ вночі атакувала Україну, задіявши щонайменше шість ракетоносіїв

РФ вночі атакувала Україну, задіявши щонайменше шість ракетоносіїв

07:34 06.07.2023
У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

04:38 06.07.2023
Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові, є загиблі та поранені

Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові, є загиблі та поранені

21:10 05.07.2023
У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

20:05 05.07.2023
Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

09:16 04.07.2023
Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

Росіяни вночі атакували Львів "Калібрами", збито сім із десяти крилатих ракет

ЗС України ліквідували 600 окупантів

У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

ОСТАННЄ

Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

Українські військові просуваються на північ і на південь від Бахмута

Окупанти обстріляли Вовчанськ, мирного жителя госпіталізовано з пораненнями

Маляр: Ворог у Бахмуті завдяки українським воїнам у пастці, на південному фланзі навколо міста є просування

ЗС України ліквідували 600 окупантів

Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

У Нацгвардії розпочато службове розслідування щодо дій охорони під час вибуху в Шевченківському суді

Єрмак провів другу зустріч з іноземними дипломатами щодо реалізації пунктів Формули миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА