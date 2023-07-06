Події

07:34 06.07.2023

У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

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У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

До чотирьох людей збільшилася кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Львів, на місці падіння уламків російської ракети розбирають завали, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 і 4 поверхи у двох під'їздах. Після ракетного обстрілу у Львові продовжують розбирати завали, станом на 7:00 четверга загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від постраждалих і надають необхідну допомогу.

"Є інформація, що під завалами ще залишаються люди", - додав Клименко.

 

 

 

Теги: #удар #жертви #львів

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