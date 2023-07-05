Гарантії безпеки для України мають бути комплексними - заступник голови Офісу президента України

Гарантії безпеки для України на період до вступу в НАТО мають бути комплексними і містити військову та фінансову допомогу, а також економічні гарантії, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Ці гарантії, за його словами, можуть бути багатосторонніми і двосторонніми. "Починати треба з багатостороннього рівня, безумовно. Україна працює над документом, який би закладав основи, формат таких гарантій, їхній перелік, як ці гарантії мали би працювати, коли Україна переможе, а Росія захоче відновити агресію", - сказав заступник голови Офісу президента.

Жовква наголосив, що в цих гарантіях "немає нічого такого, чого б нам вже не давали". "Ми хочемо зафіксувати це на папері з групою країн, які до цього готові, а потім з тими країнами, які захочуть, зможемо укласти двосторонні угоди про гарантію безпеки України", - сказав заступник голови Офісу президента.

"Це військова допомога, це економічні гарантії, до яких, наприклад, входять санкції, це фінансова допомога. Ще раз кажу - тут немає нічого нового, чого б Україна ще не отримала", - додав він.

Але ми, зауважив Жовква, "не маємо нічого просити, ми маємо розуміти, на що ми можемо розраховувати. Держави-члени мають чудово розуміти, що Україна готова нести відповідальність за східний фланг НАТО", - вважає він.

За його словами, такі гарантії мають бути надані "якнайшвидше". "Так, ми хочемо, щоб це було якнайшвидше, бо нам це потрібно вже наразі. Якщо ми розуміємо, що членство в НАТО станеться лише після перемоги, ми не можемо відкладати на потім питання безпеки для України. Тому членство тоді, а безпека для України - вже зараз", - заявив Жовква.