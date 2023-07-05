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17:26 05.07.2023

Рада Україна-НАТО не має стати майданчиком для дискусій - Жовква

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Рада Україна-НАТО не має стати майданчиком для дискусій - Жовква

Рада Україна-НАТО має бути не майданчиком для дискусій, а її головною функцією має бути приведення України до членства в НАТО, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми вдячні за таке рішення (створення Ради Україна-НАТО - ІФ-У). Це справді важливо. Формалізовано воно буде під час Вільнюського саміту. Ми говоримо про можливість проведення її засідання у Вільнюсі за участі президента, якщо він туди поїде. Але є форма і є зміст", - сказав він.

Однак, наголосив заступник глави Офісу президента, "дуже важливо за формою не втратити сенс".

"Ми зараз детально вивчаємо, яким буде мандат цієї Ради Україна-НАТО, і наша позиція дуже проста. Рада Україна-НАТО, якщо вона буде створена і запрацює, повинна першою і важливою своєю функцією мати приведення України до членства в НАТО. Поступово, коли для цього складуться умови, як ми фіксуємо наразі в двосторонніх деклараціях із низкою держав-членів, але це має бути її головне завдання", - сказав Жовква.

За його словами, "якщо це буде просто майданчик для дискусій про "відкриті двері", про якісь нові формати, які ще можуть бути видумані для того, щоб поставити певні штучні бар'єри для України, то тоді, боюсь, таке переформатування втрачає свій змістовний сенс".

Жовква повідомив, що регламент роботи ради "проговорюють, наскільки я знаю, на рівні союзників. Україна не може брати в цьому участь, тому що вона не є членом НАТО, але може і, безумовно, буде висловлювати свою позицію".

Теги: #нато #рада #жовква

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