Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що його зняли з військового обліку через інвалідність

Ексміністр внутрішніх справ (2005-2006, 2008-2010 рр.), ексгенеральний прокурор (2016-2019 рр.) і народний депутат трьох скликань Верховної Ради Юрій Луценко повідомив, що йде з армійської служби через інвалідність, встановлену військовою лікарською комісією.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", - написав Луценко у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що буде "наближати Перемогу як волонтер".