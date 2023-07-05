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13:29 05.07.2023

МКЧХ продовжить переконувати "контакти в Москві", які можуть забезпечити доступ до військовополонених, - Бауер

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МКЧХ продовжить переконувати "контакти в Москві", які можуть забезпечити доступ до військовополонених, - Бауер

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) продовжить "взаємодію з контактами в Москві", щоб отримати доступ до якомога більшої кількості українських військовополонених, сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер.

"Доступ до військовополонених хоч і повільно, але розширюється. Усього кілька тижнів тому в нас було кілька відвідувань, коли відразу після повернення з місць ув'язнення ми змогли зателефонувати сім'ям, щоб сказати їм, що ми бачили їхніх синів або чоловіків. Коли наступного дня ми пішли до місця тримання під вартою, ми змогли повідомити військовополоненим, що отримали відповідь від їхніх сімей. Тож це була дуже швидка відповідь", - сказала вона.

МКЧХ, зазначила Бауер, продовжить "взаємодію з нашими контактами в Москві, щоб розширити мережу осіб, з якими ми спілкуємося".

"Усім відомо, що надання МКЧХ доступу до військовополонених – зобов'язання держави згідно з міжнародним гуманітарним правом. Усі кажуть, що у цьому міжнародному конфлікті (так в організації називають агресивну війну Росії проти України - ІФ-У) застосовується міжнародне гуманітарне право. Тож ми не зупинимося, доки не побачимо всіх затриманих у зв'язку з конфліктом", - заявила вона.

За її словами, "нещодавно нам вдалося забезпечити 2 500 обмінів інформацією між сім'ями. Ми знаємо, що цього мало, звісно, і щодо цього я розумію також, знаєте, нетерпіння сімей, влади, що всім хочеться більше, швидше. Я чудово це розумію. Але нам також потрібен час, нам також потрібен простір, щоб продовжувати переконувати осіб, які врешті-решт можуть забезпечити нам доступ до військовополонених".

Відповідаючи на запитання, що МКЧХ робить, якщо бачить невідповідність умов тримання полонених гуманітарним нормам, вона сказала: "Усі висновки, які ми збираємо під час відвідувань, передаються на двосторонній основі владі, що тримає цих осіб, а також відповідальній стороні загалом. Ми робимо це завжди на двосторонній основі конфіденційно, тому в публічному доступі про це дуже мало інформації".

"Наш робочий метод, який ми встановили за довгу історію існування МКЧХ, полягає в тому, що ця інформація передається владі на двосторонній основі", - сказала Бауер.

"Можете повірити, що багато людей запитують нас про умови тримання військовополонених. Але наша відповідь завжди однакова: це конфіденційна інформація, ми доносимо її до влади, яка може покращити тримання військовополонених. А ми потім здійснимо повторний візит та зафіксуємо: чи відбулися покращення. Так ми працюємо у всьому світі", - наголосила вона.

Теги: #мкчх #військовополонені

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