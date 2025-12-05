Генштаб ЗСУ: Уражено морський порт в Темрюку Краснодарського краю та Сизранський НПЗ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч проти п’ятниці, 5 грудня, уразили Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї, підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф)", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм-каналі.

Зазначається, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Генштаб повідомляє, що наразі зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Окрім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тон нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора", - додали у Генштабі. За даними українських військових, зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також, за даними Генштабу, підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.