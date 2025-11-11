Критична інфраструктура в Україні працює на межі своїх можливостей – заява МКЧХ

Атаки на критичну інфраструктуру під час російсько-української війні роблять цивільне населення вразливим напередодні зими, йдеться в заяві регіональної директорки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Європі та Центральній Азії Аріани Бауер, розповсюдженій у вівторок.

"Світло, тепло, вода. Ці послуги є життєво необхідними людям, аби пережити холодні місяці, що попереду. А втім, їхній доступ до цих рятівних послуг обмежується чи зникає з кожним ударом, який завдає пошкоджень водогонам, електростанціям та іншій критичній інфраструктурі. Критична інфраструктура, що уможливлює надання населенню життєво необхідних послуг включно з водо- та електропостачанням, захищена згідно з міжнародним гуманітарним правом. Для убезпечення як цивільного населення, так і життєво необхідних послуг, від яких воно залежить, слід вживати всіх запобіжних заходів", - наголосила вона.

В заяві зазначається, що з наближенням зими удари по критично важливій інфраструктурі "посилюють навантаження на системи, які після декількох років російсько-українського збройного конфлікту вже працюють на межі своїх можливостей".