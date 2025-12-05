В Українському фонді культспадщини вже понад EUR4 млн міжнародної підтримки

Фото: МКСК

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що Український фонд культурної спадщини (UCHF) зібрав уже понад EUR4 млн міжнародної підтримки.

"Обговорили співпрацю між країнами у сфері культури. Подякувала за підтримку України та організацію представлення нашої країни на Неформальній зустрічі міністрів культури та медіа ЄС у Копенгагені в листопаді цього року. Де ми презентували Український фонд культурної спадщини міжнародним партнерам. Саме Данія однією з перших зробила свій внесок у фонд. До речі, вже маємо понад 4 млн євро міжнародної підтримки", - написала Бережна в мережі Facebook по результатам зустрічі із делегацією Данії.

Вона наголосила, що Україна активно працює над новими домовленостями.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини.

Раніше в Мінкультури повідомили, що Український фонд культспадщини працюватиме за бельгійським законодавством, а до органів управління будуть входити іноземні держави і міжнародні організації, які зробили перші внески.