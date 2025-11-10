Інтерфакс-Україна
Події
09:58 10.11.2025

До органів управління Українського фонду культспадщини увійдуть держави і організації, які зробили перші внески, - Бережна

Фото: МКСК

До органів управління Українського фонду культурної спадщини будуть входити іноземні держави і міжнародні організації, які зробили перші внески, повідомила віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна.

"Звітність буде дуже сувора. До органів управління Фонду будуть входити ті іноземні держави і ті міжнародні організації, які брали участь у перших внесках до цього Фонду", - сказала Бережна в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Вона розповіла, що наразі відбувається формування управлінських органів Фонду, зокрема експертний і аудиторський комітети.

Бережна наголосила, що Україна проводить переговори, щоб не лише Данія, Нідерланди, Польща і Велика Британія надали свої внески, а й інші країни-партнери.

За словами віцепрем’єра, Фонд збиратиме гроші як на відновлення спадщини, так і на розвиток і підтримку українських креативних індустрій і митців.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. 

По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують 3 млн євро у новостворений Український фонду культурної спадщини.

Раніше в Мінкультури повідомили, що Український фонд культспадщини працюватиме за бельгійським законодавством.

Теги: #бережна #фонд_культспадщини

